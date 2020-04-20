Bingöl'de 41 yıl önce terör saldırısından kurtulan belediye başkanının yeğeni vefat etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, 41 yıl önce annesi, kardeşi ve kendisi şehit edilen eski Belediye Başkanı Hikmet Tekin'e uğradığı terör saldırısından mucizevi şekilde yara almadan kurtulan yeğeni 49 yaşındaki Selma Dopdoğru, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Teröristlerin şehit ettiği Tekin'in yeğeni Selma Dopdoğru, önceki gün solunum yetmezliği şikayetiyle Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların çabalarına karşın kurtarılamamayan Dopdoğru'nun hastaneden alınan cenazesi, Genç Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Küpar Mezarlığında toprağa verildi.

- "Bizim için mucize çocuktu"

Şehit Belediye Başkanı Tekin'in ağabeyi emekli albay Saim Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Annem, kardeşlerim Ahmet ve Hikmet ile Genç ilçesine ablamın evine iftara gidiyorlar. Akşam eve dönerken yeğenin Selma da onlarla dönmek istiyor. Onları taşıyan otomobil Genç yolunda pusuya düşürülüyor. Annem, saldırı sırasında o zaman 8 yaşında olan Selma'nın üzerine kapanıyor. Vahşi saldırıda annemin vücudundan 27 kurşun çıkarıldı. Selma mucize eseri yara almadan kurtuldu. Vahşiler görmemişler, görselerdi onu da öldüreceklerdi. O kadar vahşi bir saldırıydı. O yüzden Selma bizim için çok önemli, mucize bir çocuktu. Saldırıdan sonra travma geçirdi ve bir daha kendisine gelemedi. 25 yıla yakın yatağa bağımlı olarak yaşadı. Onun saldırıdan mucize eseri kurtulmuş olması bizim için onu öncelikli yapmıştı. Ölümü tekrar biz o olayı hatırlattı. Üzüntümüz tekrarlandı. Allah rahmet eylesin."