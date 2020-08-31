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Bingöl’de 51 EBA destek noktası oluşturuldu

BİNGÖL HABERLERİ  | 31.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Bingöl’de 50 okul ve kurumlarda 598 bilgisayarla 51 EBA destek noktası oluşturulduğu bildirildi.Bingöl’de uzaktan eğitim çalışmalarının daha verimli yürütülmesi amacıyla, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okullarda EBA nestek noktaları oluşturdu.Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Bakanımızın yaptığı açıklamalarda da belirtildiği üzere canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre asgari 10-12 kat artmıştır.

Bingöl’de 50 okul ve kurumlarda 598 bilgisayarla 51 EBA destek noktası oluşturulduğu bildirildi.
Bingöl’de uzaktan eğitim çalışmalarının daha verimli yürütülmesi amacıyla, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okullarda EBA nestek noktaları oluşturdu.
Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Bakanımızın yaptığı açıklamalarda da belirtildiği üzere canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre asgari 10-12 kat artmıştır. Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımızın kotaları iki katına çıkarılıyor. Okullarımız Koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle 31 Ağustos 2020 de uzaktan eğitimle başladı, 21 Eylül’de de yüz yüze eğitime geçmeyi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği EBA Destek Noktaları oluşturulacağını belirtmişti. Bunun üzerine bizlerde ilimizdeki okullarımızda, teknik donanıma ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilerimiz için 50 okul ve kurumlarımızda 598 bilgisayarla 51 EBA destek noktası oluşturduk. Evinde internet ve bilgisayar olmayan öğrencilerimiz gelip okullarımızda bu destek noktalarında eğitimlerini görebilecek ve derslerinden geri kalmayacaklar. Okullarımızda kurulan destek noktası sayesinde EBA’ya erişim imkanı olmayan Bingöllü öğrencilerimizin uzaktan eğitim faaliyetlerini sorunsuz şekilde halledebilmesi sağlanmış olacaktır” dedi.
EBA Destek noktalarında koronavirüs ile ilgili tedbirlerin alındığına da vurgulayan Güney, “Öğrencilerimizin ilk olarak kapıda ateşleri ölçülecek ve dezenfekte edilip destek noktasına alınacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırladığımız masalarda öğrencilerimiz hijyen ve maske kuralına dikkat ederek derslerini dinleyebilecekler. Bilgisayar masaları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak en az 1 metre mesafe ile yerleştirilmiş olup bakanlığımızın belirlediği hijyen koşullarının sağlanmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Teknik iş ve işlemleri yürütebilecek en az bir görevli bulunmaktadır. İhtiyacı olan öğrenciler, okullar tarafından belirlenerek ve belirli bir planlama dahilinde gruplar halinde dönüşümlü olarak öğrencilerimizin bilgisayar ve internet kullanımları sağlanacaktır. EBA destek noktaları hangi saat aralıklarında ve kimler tarafından kullanıldığı düzenli olarak kayıt altına alınacaktır. Giriş ve çıkışlar, öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun, birbirleriyle çakışmayacak ve yığılma olmayacak şekilde okullarımız tarafından planlanacaktır. Öğrencilerin bilgisayarı kullanım süreleri, bir canlı ders süresinden az olmamak kaydıyla en fazla 2 saat olacaktır” şeklinde konuştu.

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Hayat Eczanesi
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