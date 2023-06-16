YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bingöl’de 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

16.06.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de öğrenciler karnelerini aldı.

Bingöl’de 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kent genelinde toplam 60 bin 614 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Bingöl’de eğitim ve öğretim yılının son gününde karne dağıtımı yapıldı. Kent genelinde 60 bin 614 öğrenci, aileleriyle birlikte okula giderek karnelerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan İlkokulu’nda karne dağıtım programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, öğrencilere karnelerini takdim etti. Öğrencilerin bu yıl yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Engin, “Bingöl’de 388 kurumumuzda 60 bin 614 öğrencimiz ve 3 bin 914 öğretmenimizle bugün eğitim öğretime ara vereceğiz. Yıl içerisinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz oldukça yoruldu. Ciddi bir performans sergilediler. Bu yaz tatilinde de sergiledikleri performansları daha güçlü kılmak için dinlenmeye ihtiyaçları var. Bu tatil döneminde gerek öğrencilerimiz, gerekse öğretmenlerimiz iyi bir dinlenme zamanı geçireceklerdir. Çocuklarımız yıl içerisinde anne ve babalarına hasret kaldı. İstedikleri anlamda zaman geçiremediler, çok yoğun çalıştılar. Bu tatil döneminde aileleriyle çok güzel zaman geçireceklerine inanıyorum” dedi.

Karnesini aldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Yağmur Çiçek, “Çok heyecanlıyım, karnemi aldım ve geçtim. Artık ikinci sınıfa başlayacağız. Tatile gidip orada gezeceğim ve orada her şeyi keşfetmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Okuldan ayrıldığı için üzüldüğünü belirten Hatice Naz Çam ise, “Bu yaz tatile gideceğim, orada kitap okuyacağım. 4’üncü sınıfa geçtiğim için de mutluyum. Biraz daha büyüdük hepimiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl, bıçaklı saldırı sonucu yaralandıKarlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı
Konya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da trafik kazası ile son bulduKonya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da trafik kazası ile son buldu
Kayseri’de silahlı saldırı: Mali müşavir yaralandıKayseri’de silahlı saldırı: Mali müşavir yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:52
Yatsı
21:35

Bingöl Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Karliova eczanesi
Karliova
Sifa eczanesi
Merkez
Solhan eczanesi
Solhan
Şifa eczanesi
Genc
Arikan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.