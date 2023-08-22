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Bingöl’de 600 dekar atıl tarım arazisi üretime kazandırıldı

22.08.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 215 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 630 bin adet domates, biber ve patlıcan fideleri dağıtılarak 600 dekar atıl tarım arazisi üretime kazandırıldı.

Bingöl’de 600 dekar atıl tarım arazisi üretime kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ ve ’Bingöl Küçük Aile İşletmeleri Sebze Üretiyor’ projeleri çerçevesinde 215 çiftçiye yüzde 75 hibeli ile 630 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı. Dağıtılan fidelerin toprakla buluşması ile 600 dekar atıl tarım arazisinin üretime kazandırıldığı bildirildi.

Projeler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, “İlimizde özellikle atıl halde bulunan tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve üretime kazandırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi sürüyor. Girdi maliyetlerini düşürmek, yerinde üretim yaparak tüketiciye uygun fiyatlı güvenilir gıdayı ulaştırmak, kırsalda alternatif gelir kaynakları oluşturmak, rekabet edilebilirliğe ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunmak amacıyla bakanlığımızın desteğiyle projeler yürütmekteyiz. Bu çerçevede 2023 yılı bahar döneminde bakanlığımız tarafından finanse edilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 215 çiftçimize yüzde 75 hibeli birinci sınıf sertifikalı 630 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıttık. Bu fidelerle yaklaşık 600 dekarlık bir alanda üretim yapıldı. Çiftçilerimizden önümüzdeki yıl için de oldukça yüksek talep almaktayız" dedi.

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