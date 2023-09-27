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Bingöl’de 67 aranan şahıs gözaltına alındı

27.09.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de 21-25 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 67 aranan şahıs gözaltına alındı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün 21-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği çalışmaları açıkladı. Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21-25 Eylül tarihleri arasında Bingöl emniyet ve jandarmamız 56’sı yabancı olmak üzere toplam 39 bin 686 şahsı, 12 bin 293 aracı sorguladı, denetledi. 67 aranan şahıs gözaltı yapıldı, 72 araç trafikten men edildi. Bingöl güvendeyse biz huzurluyuz. Bingöl için birlikte çalışmaya devam" ifadelerine yer verdi.

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