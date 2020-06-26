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Bingöl’de 8 adet kapama çilek bahçesi kuruldu

BİNGÖL HABERLERİ  | 26.06.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bingöl’de Yamaç Bölgesi’nde 23 dekar alanda 8 adet kapama çilek bahçesi kuruldu.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 2020 Yılı İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan “Kapama Çilek Bahçesi” projesi kapsamında, yamaç bölgesi grup köylerinde 2 dekarı örtü altı olmak üzere toplam 23 dekar alanda 8 adet kapama çilek bahçesi kurulduğu bildirildi.Çiftçilere yüzde 80 hibeli ile toplamda 120 bin adet Albion, Kabarla ve Fern çeşitlerinden oluşan çilek fidelerinin verildiğini belirten İl Müdürü Burhan Bahadır, hedeflerinin ürünü tek bölgede yetiştirmek olduğunu belirtti.Bahadır, “2020 yılında kapama çilek bahçesi projesi kapsamında hedefimiz, ürünün tek bölgede yetiştirilerek işçilik nakliye ve pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılmasıdır.

Bingöl’de Yamaç Bölgesi’nde 23 dekar alanda 8 adet kapama çilek bahçesi kuruldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 2020 Yılı İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan “Kapama Çilek Bahçesi” projesi kapsamında, yamaç bölgesi grup köylerinde 2 dekarı örtü altı olmak üzere toplam 23 dekar alanda 8 adet kapama çilek bahçesi kurulduğu bildirildi.
Çiftçilere yüzde 80 hibeli ile toplamda 120 bin adet Albion, Kabarla ve Fern çeşitlerinden oluşan çilek fidelerinin verildiğini belirten İl Müdürü Burhan Bahadır, hedeflerinin ürünü tek bölgede yetiştirmek olduğunu belirtti.
Bahadır, “2020 yılında kapama çilek bahçesi projesi kapsamında hedefimiz, ürünün tek bölgede yetiştirilerek işçilik nakliye ve pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılmasıdır. Aynı üretim modelini farklı ürünlerde de yapmayı planlıyoruz. Ancak bilinçli çiftçilikle bunları yapabiliriz" dedi.
Dağıtım programına İl Müdürü Bahadır’ın yanı sıra, Tarım Kredi Kooperatifi Bingöl Temsilcisi Suphi Çetkin, şube müdürleri ve teknik personellerin katıldığı aktarıldı.

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