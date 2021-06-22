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Bingöl'de AFAD ekipleri, arama kurtarma ve afet durumunda drone ile daha etkin olacak

22.06.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Afet Acil Durum Müdürü Kerem Oruk: - "Bulunduğumuz yerden kumanda aracılığıyla toprak kayması ve benzeri olayları önceden görebileceğiz. Bingöl, çok ciddi afetselliğe maruz kalan bir bölge olduğu için bu noktada erken uyarı bizim için çok kıymetlidir. Bu insansız hava araçlarıyla bölgeleri düzenli olarak kontrol altına alacağız, incelemelerimizi yapacağız"

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), personellerine arama kurtarma ve afet durumlarında daha etkin rol alabilmesi için insansız hava aracı (drone) pilot eğitimi veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir Özel İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Okulu tarafından Et ve Süt Kurumunun kampüs alanında eğitim gerçekleştirildi.

Alanında uzman 3 eğitmen tarafından verilen ve 4 gün sürecek eğitimde, İHA tanıtım, havacılık kuralları, hava aracı uçuş dinamiği gibi teorik eğitimin ardından uygulamalı bakım onarım ve uçuş yapılacak.

AFAD personelleri drone eğitimi sayesinde bir çok afet durumu önceden görebilecek ve arama kurtarma faaliyetinde çalışmalarını daha donanımlı şekilde yürütebilecek.

İl Afet Acil Durum Müdürü Kerem Oruk, AA muhabirine, teknik ve arama kurtarma ekiplerinin tam donanımlı olabilmesi amacıyla insansız hava eğitimi verdiklerini söyledi.

Bünyelerinde bulunan 2 drone ile boğulma ve kayıp vakalarında ulaşamadıkları insanlara insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını dile getiren Oruk, kapsamı daha geniş bir cihaz aldıklarını belirtti.

Yeni aldıkları dronenin arama ve kurtarma faaliyetlerinde termal kamera aracılığıyla ısı hassasiyeti, gece görüşü ile ses aktarım özelliğinin bulunduğunu aktaran Oruk, şöyle konuştu:

"Bu cihazı aynı zamanda ilimizin afet durumlarında kullanabileceğiz. Personellerimiz, bir bölgenin afetselliğini incelemek için daha fazla fiziki efor sarf ediyorlardı. Yeri geliyor dağ, bayır tırmanıyorlardı, kayaların üstüne çıkmak zorunda kalıyorlardı. Bulunduğumuz yerden kumanda aracılığıyla toprak kayması ve benzeri olayları önceden görebileceğiz. Bingöl, çok ciddi afetselliğe maruz kalan bir bölge olduğu için bu noktada erken uyarı bizim için çok kıymetlidir. Bu insansız hava araçlarıyla bölgeleri düzenli olarak kontrol altına alacağız, incelemelerimizi yapacağız. Oluşan hareketliliklerin hepsini daha erken fark etmiş olacağız."

Oruk, eğitimde 15 personeli daha donanımlı hale getirmeye çalıştıklarını, daha sonra 24 personele de eğitim verileceğini sözlerine ekledi.

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