YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı

Bingöl'de "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı

23.12.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Van, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli ve Muş'tan gelen ekipler ile Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü ve Bingöl'deki kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin sorumlulukları ile müdahale planlamasının temel prensipleri belirlendi.

AFAD İl Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Özübek, depremin hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

"Afeti, yangını, seli, depremi unutsak da tabiat zaman zaman kendisini dolaylı veya doğrudan hatırlatmaktadır. Bu nedenle depreme ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız." diyen Özübek, depremin büyük acıların yaşanmasına neden olduğunu aktardı.

Özübek, "Belki de yaşadığımız en büyük deprem 1999'daki Gölcük depremi, akabinde yaşanan Düzce depremi. Malumunuz çok büyük acılar yaşandı, çok büyük can ve mal kayıplarımız oldu, büyük travmalar yaşadık. Ancak her depremin, her doğal afetin ardından eksiklerimizi giderme konusunda çalışmalar yaptık." dedi.

Bu sürecin psikolojik, imkan ve kabiliyet olmak üzere 3 boyutu bulunduğuna işaret eden Özübek, yapılması gerekenin şehri iyi tanımak olduğunu kaydetti.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ise masa başı eğitim tatbikatının önemine değindi.

Her tatbikatın bir olayın gerçekleşmesinde gösterilecek reaksiyon ve refleksi güçlendirme adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Oruk, "Afet müdahale planı kapsamında 26 çalışma grubu burada toplanmış bulunmakta. 8 ana çözüm ortağı ile bir yıldır emek verip afet müdahale planımızı hazırladık. Güzel bir plan hazırlandı. Reaksiyon gösterecek bütün paydaşlar, kendi alanını belirlemiş durumda." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Türkiye'de meydana gelen depremlerde müdahale yöntemleri, kriz yönetimi ve durum değerlendirmesiyle ilgili hazırlanan film izletildi.

Daha sonra ilgili kurumlar deprem anında yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERDizi aşkı gerçek olduDizi aşkı gerçek oldu
Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyorBingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:27
Öğle
12:22
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:31

Bingöl Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Altunhan Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.