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Bingöl’de AK Parti 2, YSP 1 vekil çıkardı

15.05.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 vekil çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimi yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bingöl’de 3 vekilden 2’sini AK Parti, 1’ini YSP aldı.

Yaklaşık yüzde 80 katılımla yapılan seçimde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti yaklaşık 57 bin 950 oy alırken, Yeşil Sol Parti 35 bin 559, Milliyetçi Hareket Partisi 20 bin 166, Yeniden Refah Partisi 14 bin 988, Cumhuriyet Halk Partisi 8 bin 407, Bağımsız aday Fesih Zeki Mert 4 bin 215, İYİ Parti 2 bin 975, Büyük Birlik Partisi 813, Sol Parti 684, Memleket Partisi 557, Adalet Partisi 345 oy aldı.

Bu verilere göre AK Parti’den Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Yeşil Sol Parti’den de Ömer Faruk Hülakü milletvekili seçilmiş oldu.
Yine resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 94 bin 412, Kemal Kılıçdaroğlu 47 bin 195, Sinan Oğan 2 bin 898 ve Muharrem İnce 564 oy aldı.

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