Bingöl'de ambulans devrildi: 3 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen ambulanstaki 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Doğan Aktekin idaresindeki 12 AB 418 plakalı ambulans, Kıraçtepe köyü Seyran mezrası mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Aktetin ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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