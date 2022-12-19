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Bingöl’de anne ve babalara ‘Aile Okulu Eğitimi’ verildi

19.12.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle başlatılan Aile Okulu Eğitimi ile, kent genelinde bin 647 veliye eğitim verildi.

Bingöl’de anne ve babalara ‘Aile Okulu Eğitimi’ verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’Aile Okulu Projesi’ tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’de de devam ediyor. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim merkezlerinin desteğiyle eğitim alan öğretmenler, açılan kurslarda velilere aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta eğitimler veriyor.

Proje çerçevesinde merkeze bağlı Vali Güner Orbay Ortaokulundaki eğitime katılan ve velilere çeşitli bilgiler aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, şuana kadar 89 kurs ile bin 647 veliye ulaştıklarını belirtti. Projenin amacına değinen Yücel, ’’Aile Okulu Eğitimimiz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Bakanımızın direktifleriyle ilimizde başlamış durumda. Şuana kadar ilimizde 89 kurs açıldı, bin 647 veliye ulaştık. Burada 8 önemli ana konu başlığı var. En başta aile içi iletişim çok önemli çocuklarımız için, ailelerimiz için. Stres yönetimi var, yine teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi düzgün kullanma, bilinçli kullanma, bunun yanında ahlaki eğitim gibi çok önemli konu başlıklarımız var. Tabi sınıflara girdiğimizde velilerimizin büyük bir memnuniyetini görmekteyiz, geri dönüşler çok ve çok olumlu. Dünya hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor, buna ayak uydurmak lazım. Sadece öğrenci eğitimi değil, öğretmenlere dönük eğitimlerimiz var bunun da veli eğitimiyle, aile okulu eğitimiyle taçlandırılması lazımdı. Çok yerinde bir uygulama oldu. Gerçekten bu memnuniyet bizim ilimiz anlamında hem de Türkiye genelinde farklı noktalara getirecek diye düşünüyorum. Eğitime katılan tüm velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kursun kendileri için verimli geçtiğini belirten bir veli de, ’’Kursta bugün çocuklarımıza karşı nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı öğrettiler, anlattılar. Örneğin çocuklarımıza bağırmamamız gerekiyor, onları başkalarıyla kıyaslamamız gerekiyor. Bazen çocuğuma söylüyorum, sen neden yüksek almıyorsun da diğerleri yüksek alıyor. Ama bugün burada anlattılar, bunu söylememem gerekiyor. Ben bunu söylediğim zaman çocuğum geriler. Yani güzel şeyler anlatıyorlar, hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Aile Okulu Eğitiminin kent genelindeki birçok kurumda devam ettiği öğrenildi.

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