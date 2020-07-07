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Bingöl’de araştırma amaçlı sondaj vuruldu, saniyede 16 litre su elde edildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 07.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir köyde araştırma amaçlı vurulan sondajda saniyede 16 litre su elde edildiği bildirildi.Alınan bilgiye göre, Devlet Su İşleri tarafından Sancak Beldesi Karapınar Köyü’nde araştırma amaçlı sondaj vuruldu.

Bingöl’de araştırma amaçlı sondaj vuruldu, saniyede 16 litre su elde edildi

Bingöl’de bir köyde araştırma amaçlı vurulan sondajda saniyede 16 litre su elde edildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Devlet Su İşleri tarafından Sancak Beldesi Karapınar Köyü’nde araştırma amaçlı sondaj vuruldu. Sondaj vurulan yerde pompa ile yapılan çalışmada saniyede 16 litre su çıktı.
DSİ’den yapılan açıklamada," Bölge Müdürlüğümüz 12. Sondaj Şube Müdürlüğümüzce Karapınar Köyüne açılan araştırma amaçlı sondaj kuyusunun pompa deneyleri sonucunda saniyede 16 litre su elde edilmiştir"denildi.

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