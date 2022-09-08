YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de atıl kalan okullarda yeniden çocuk sesi yankılanacak

Bingöl'de atıl kalan okullarda yeniden çocuk sesi yankılanacak

08.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında ilde atıl bulunan ve yapılan çalışmalarla yenilenen 26 okulda, yıllar süren aranın ardından 12 Eylül'de ders zili çalacak - İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel: - "Köy okullarımızı cazibe ve yaşam merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Hobi bahçelerinde çocukların çalışma yapabileceği imkanlar da oluşturduk"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında kırsalda atıl durumdayken yenilenen 26 okulda yeniden çocuk sesi yankılanacak.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle ülke genelinde kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.

Atıl durumdaki okulların eğitimle tekrar buluşturularak sadece öğrencilere değil yetişkinlere de hizmet sunmasının amaçlandığı proje doğrultusunda Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen 26 okulda çalışma başlatıldı.

Okullarda boya badana, bakım ve onarım çalışmaları, bahçelerinde ise peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Binalarda sınıfların yanı sıra Halk Eğitim Merkezince düzenlenecek kurs alanları oluşturuldu, bazı okullarda ise doktor odası hazırlandı.

Yıllarca sessizliğe bürünen, yenilenerek 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilen 26 okulda yıllar süren aranın ardından 12 Eylül'de ders zili çalacak.

- Okula güneş enerjisi sistemi kuruldu

Kentte hummalı çalışmanın yürütüldüğü okullardan biri de Kuruca köyündeki Kuruca Köyü İlkokulu oldu.

Bakım ve onarımla yenilenen okula pilot çalışma kapsamında kendi enerjisini üretmesi için güneş enerjisi sistemi de kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AA muhabirine, Bingöl'de eğitim seferberliği başladığını söyledi.

Hizmetlisinden, memuruna, okul müdürüne kadar herkesin yaz mevsiminde canla başla çalıştığını ifade eden Yücel, 26 köy okulunun yenilenerek, eğitim ve öğretime kazandırıldığını belirtti.

- "Köy okullarımızı cazibe merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz"

Yücel, el birliğiyle okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdiklerini dile getirerek, bu yapıların daha önce yıllarca kapalı olan, içinde öğrencisi olmayan, bahçesinde ses olmayan okullar olduğunu vurguladı.

"Okullarımızda en başta sınıflarımız olacak. Bunun yanından halk eğitim kurslarının açılacağı bölümler olacak. Kimi yerlerde de sağlık evi şeklinde doktorlarımızın da içinde olduğu mekanlar oluşturduk. Köy okullarımızı cazibe ve yaşam merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Yücel, okulları öğrenciler kadar vatandaşların da hizmet alacağı mekanlara dönüştürmeye çalıştıklarını belirtti.

Yücel, Kuruca İlkokulunda da bu çalışmaların yapıldığını, diğerler okullardan farklı olarak güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretir hale geldiğini ifade etti.

- "7'den 70'e herkese hitap edecek kurslar var"

Okullarda açılacak halk eğitim merkezi kurslarında okuma yazma seferberliği başlatacaklarını anlatan Yücel, çocuk ve gençlerden gelen talebe göre farklı alanlarda kurs düzenleyeceklerini belirtti.

Yücel, hobi bahçelerinde de çocukların çalışma yapabileceği imkanlar da oluşturduklarını ifade ederek, "7'den 70'e herkese hitap edecek kurslar var. İlimizde mevcut 441 okulumuz var. İlave 26 yeni okulumuzla 467 okulumuz eğitim ve öğretime hazır hale geldi." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandıBingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret ettiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldı
Anahtar Kelimeler:
köy okulları

Bingöl Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:22
Sabah
05:47
Öğle
12:21
İkindi
15:55
Akşam
18:44
Yatsı
20:03
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.