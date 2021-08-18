Bingöl'de ayağı bahçe teline takılan karga kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir bahçenin dikenli tellerine ayağı takılan karga, ev sahibi tarafından kurtarıldı.

Mehmet Serdar, Merkez Mahalle'deki evinin bahçe tellerinde bir karganın çırpındığını gördü.

Dikenli tele ayağı takılan kargayı kurtaran Serdar, ayağını kontrol ettiği kuşu salıverdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz