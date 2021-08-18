YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de ayağı bahçe teline takılan karga kurtarıldı

Bingöl'de ayağı bahçe teline takılan karga kurtarıldı

18.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de ayağı bahçe teline takılan karga kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir bahçenin dikenli tellerine ayağı takılan karga, ev sahibi tarafından kurtarıldı.

Mehmet Serdar, Merkez Mahalle'deki evinin bahçe tellerinde bir karganın çırpındığını gördü.

Dikenli tele ayağı takılan kargayı kurtaran Serdar, ayağını kontrol ettiği kuşu salıverdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür ettiAfgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür etti
PARTNERAşklarını ilan ettiler!Aşklarını ilan ettiler!
Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:27
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:17
Yatsı
20:42

Bingöl Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Arıkan Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.