YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de bakım ve onarım çalışmaları

Bingöl’de bakım ve onarım çalışmaları

BİNGÖL HABERLERİ  | 12.03.2020 14:28 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesi, bahar ayıyla birlikte parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, bakım onarım ve ağaç budama çalışmaları yapıldığı aktarıldı.Planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Kültür Parkı ve Millet Bahçesi başta olmak üzere çeşitli parklarda çalışmaların kısmen tamamlandığı belirtilen açıklamada, “Parklarımızda yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil alanların bakımı yapılarak, ağaçlar budanıyor, form çalışmalarıyla bakım ve şekilleri tamamlanıyor.

Bingöl Belediyesi, bahar ayıyla birlikte parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, bakım onarım ve ağaç budama çalışmaları yapıldığı aktarıldı.
Planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Kültür Parkı ve Millet Bahçesi başta olmak üzere çeşitli parklarda çalışmaların kısmen tamamlandığı belirtilen açıklamada, “Parklarımızda yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil alanların bakımı yapılarak, ağaçlar budanıyor, form çalışmalarıyla bakım ve şekilleri tamamlanıyor. Budama çalışmaları kapsamında gerek parklarımızdaki ağaçlar gerekse ilimiz genelinde kaldırım ve orta refüjlerde bulunan ağaçların budama ve bakımları gerçekleştiriliyor” denildi.
‘Daha güzel, daha yeşil bir Bingöl’ hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarının devam edeceği kaydedilen açıklamada:“Çalışma kapsamında mevcut parkların çevre aydınlatmaları, oyun grupları, sert zeminleri kamelyalar, ve piknik alanları onarımdan geçirilerek daha kullanışlı hale getirilerek. Yine parklarımızda ve kavşaklar, refüjler ve yamaç bölgelerine çok sayıda bitki ve fidan toprakla buluşturulacak”ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Vanlı judoculardan büyük başarı

Vanlı judoculardan büyük başarı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Bingöl Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
12:33
İkindi
15:52
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Bingöl Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Şifa Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de arama kaydı bulunan 123 şüpheli yakalandı

Bingöl’de arama kaydı bulunan 123 şüpheli yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.