YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de baraja düşen otomobil sürücüsü kayboldu

Bingöl'de baraja düşen otomobil sürücüsü kayboldu

BİNGÖL HABERLERİ  | 22.11.2020 20:45 | Son Güncelleme

Bingöl'de baraja düşen otomobil sürücüsü kayboldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 2 kişiden biri suda kayboldu, diğeri yüzerek kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Zülfü Dolu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyurt Mahallesi eski karayolu bakım istasyonu mevkisinde Yedisu Baraj Gölü'ne düştü.

Sürücü Zülfü Dolu, otomobil ile suda kayboldu, otomobildeki Turan Kayar ise yüzerek sudan çıkmayı başardı.

￼Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, Dolu'yu arama çalışmalarına bir süre devam etti.

Hava şartları dolayısıyla ara verilen çalışmalara sabah erken saatlerinde başlanacağı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!

Bingöl Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:35
Sabah
07:01
Öğle
12:09
İkindi
14:44
Akşam
17:07
Yatsı
18:28

Bingöl Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Kültür Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.