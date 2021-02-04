Bingöl’de baskınla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Bingöl polisinin tespit edip takibe aldığı uyuşturucu taciri, özel harekat timlerinin desteğiyle yapılan baskında yakalandı. Şüpheli, tutuklanırken adresinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ”Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen S.G. isimli şahıs takibe alınarak gece saatlerinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü görevlilerinin destek ve katılımı ile yapılan operasyonla ilimiz Mirzan Mahallesinde bulunan adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, satışa hazır 12 parça halinde toplam 35.26 gram esrar, 12 parça halinde toplam 107.96 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 adet cam aparat,1 adet ruhsatsız tabanca,16 adet fişek ele geçirilmiştir. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına 2 Şubat 2021 günü sevk edilen S.G. isimli şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan mahkemece tutuklanarak Bingöl Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir” denildi.

