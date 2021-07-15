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Bingöl'de bir doktor görevi başında hasta tarafından darbedildi

15.07.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürlüğü: - "Doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmıştır. Bu adli sürecin takipçisi olacağız. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz"

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, kentte görev yapan bir doktorun bir hasta tarafından darbedildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlara fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık çalışanlarının bu gibi olaylara maruz kalmasının asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde görev yapan Dr. Veysel Şengül, görevi başında bir hasta tarafından darbedilmiştir. Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmıştır. Bu adli sürecin takipçisi olacağız. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

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