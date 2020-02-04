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Bingöl’de bir ilçede taşımalı eğitime ara verildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 04.02.2020 22:00 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler ile hamile ve engelli kamu personelinin, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.Bingöl genelinde etkili olan kar yağışının ardından Kiğı ilçesinde de taşımalı eğitime 5 Şubat Çarşamba (yarın) günü ara verildiği açıklandı.Kiğı kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kiğı ilçemizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır” denildi.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler ile hamile ve engelli kamu personelinin, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Bingöl genelinde etkili olan kar yağışının ardından Kiğı ilçesinde de taşımalı eğitime 5 Şubat Çarşamba (yarın) günü ara verildiği açıklandı.
Kiğı kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kiğı ilçemizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır” denildi.

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İmsak
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Sabah
07:15
Öğle
12:37
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
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