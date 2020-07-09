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Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

BİNGÖL HABERLERİ  | 09.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kadir Ekinci başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği merkeze bağlı Gökdere köyünde hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren 14 süreyle karantina kararı aldı.

Köye giriş çıkışlar ile taziye, komşuluk ilişkileri ve salgının yayılmasını artıracak her türlü faaliyet, ikinci bir karara kadar yasaklandı.

Karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

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