Bingöl'de bugüne kadar 16 kişi Kovid-19'dan öldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bingöl'de bugüne kadar 16 ölüm vakamız var Kovid-19 bağlı olarak. Bingöl nüfusu ölçeğinde Kovid-19'a bağlı bu ölüm oranı ciddi bir rakam." dedi.

Vali Ekinci, Özel İdare Sekreterliği yerleşkesinde bir araya geldiği gazetecilere, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için İl Salgın Denetim Merkezi'ni kurduklarını ve bu merkezin altında mahalle denetim ekiplerini oluşturduklarını belirten Ekinci, "Bu mahalle denetim ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri, çalışanları, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, muhtarlarımız, apartman yöneticileri, site yöneticileri gibi birimler var." bilgisini paylaştı.

- "Konvoylar sadece 5 araçla sınırlı olacak"

Düğün konvoylarına kısıtlama getirildiğini ifade eden Ekinci, salgının en az kayıpla atlatılması için vatandaşların daha hassas davranmalarını istedi.

Vatandaşları mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya davet eden Vali Ekinci, şunları söyledi: