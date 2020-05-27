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Bingöl’de camiler, kapılarını açmaya hazırlanıyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 27.05.2020 13:00 | Son Güncelleme

Bingöl’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs’ta Cuma Namazı ile birlikte yeniden açılacak camiler dezenfekte ediliyor.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs’ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde Cuma Namazı kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Bingöl Belediyesi ekipleri harekete geçti.Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta çarşı merkezinde bulunan camiler ile avlu alanlarını dezenfekte etti.Çalışmalara ilişkin Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, vakit namazlarının kılınacağı 39 caminin dezenfekte edileceği belirtildi.Açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 16 Mart’tan itibaren ibadete ara verilen ve kontrollü sosyal hayat çerçevesinde 29 Mayıs’ta yeniden ibadete açılacak olan camilerimiz, ekiplerimizce etraflıca dezenfekte edilerek temizleniyor” denildi.Vatandaşların virüsten korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada: “Korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden beri ilimizde tüm önlemleri alınıyor, valiliğimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

Bingöl’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs’ta Cuma Namazı ile birlikte yeniden açılacak camiler dezenfekte ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs’ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde Cuma Namazı kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Bingöl Belediyesi ekipleri harekete geçti.Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta çarşı merkezinde bulunan camiler ile avlu alanlarını dezenfekte etti.
Çalışmalara ilişkin Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, vakit namazlarının kılınacağı 39 caminin dezenfekte edileceği belirtildi.
Açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 16 Mart’tan itibaren ibadete ara verilen ve kontrollü sosyal hayat çerçevesinde 29 Mayıs’ta yeniden ibadete açılacak olan camilerimiz, ekiplerimizce etraflıca dezenfekte edilerek temizleniyor” denildi.
Vatandaşların virüsten korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada: “Korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden beri ilimizde tüm önlemleri alınıyor, valiliğimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle dezenfekte çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksi, ilçe ve köy minibüsleri, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Kontrollü sosyal hayatın başladığı bu süreçte tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, rehavete kapılmaması büyük önem taşımaktadır”ifadelerine yer verildi.

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Merkez
Kültür Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
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