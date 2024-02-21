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Bingöl’de çeşitli suçlardan 13 şüpheli gözaltına alındı

İHA İHA
21.02.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 9’u aranan olmak üzere toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl’de çeşitli suçlardan 13 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12-19 Şubat tarihleri arasında yaptıkları faaliyetleri açıkladı. Vali Usta tarafından yapılan açıklamada, “ Genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda 68 gram kubar esrar, 742 gram esrar maddesi, 110 adet tarihi eser, 0,57 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 zehir taciri de gözaltına alındı. Yine 4 adet kaçak cep telefonu, 4 adet sim kart, 2 adet flash bellek, 8 adet örgütsel doküman ele geçirildi. 58’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 65 bin 453 şahıs sorgulandı. Aranan 283 şahıs tespit edilerek 9 gözaltı yapıldı. 15 bin 612 araç denetlendi, 852 araca cezai işlem uygulandı, 47 araç trafikten men edildi” dedi.

Vali Usta, “Bingöl’ümüzü daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. 12-19 Şubat tarihleri arasında da bunu yaptık. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. ‘Önce insan’ diyerek görevlerini kararlılıkla sürdüren jandarma ve emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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