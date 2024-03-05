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Bingöl’de çeşitli suçlardan 8 şüpheli tutuklandı

İHA İHA
05.03.2024 13:34
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Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 8 kişi tutuklandı.

Bingöl’de çeşitli suçlardan 8 şüpheli tutuklandı

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmaları açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Usta, güvenlik güçlerinin 55 kilo toz esrar, 5 kilo skunk, 2 kilo esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirdiğini ve 8 zehir tacirinin gözaltına alındığını belirtti.

Vali Usta, “1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 38 adet fişek, 7 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. 40’ı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 bin 803 şahıs sorgulandı. Aranan 341 şahıs tespit edilerek 6 gözaltı, 8 tutuklama yapıldı. 11 bin 428 araç denetlendi, bin 92 araca cezai işlem uygulandı. 39 araç trafikten men edildi” dedi.

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