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Bingöl’de Covid-19 denetimi, 53 bin TL cezai işlem uygulandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 22.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Bingöl’de işletmelere yapılan Koronavirüs (Covid-19) denetimlerinde 53 bin 550 TL idari para cezasının kesildiği bildirildi.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 denetimleri, kent merkezi ve ilçelerde polis, kırsal alanda ise jandarma ekipleri tarafından yapılmaya devam ediyor.

Bingöl’de işletmelere yapılan Koronavirüs (Covid-19) denetimlerinde 53 bin 550 TL idari para cezasının kesildiği bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 denetimleri, kent merkezi ve ilçelerde polis, kırsal alanda ise jandarma ekipleri tarafından yapılmaya devam ediyor. Valilik koordinesindeki kent genelinde yapılan denetimlere 56 ekip ve 228 personel katıldığı 461 işyerinin incelendiği belirtildi. Denetlemelerde, tüm iş yerlerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında uyarıldığı kaydedildi. 79 iş yerine eksikliklerden dolayı uyarı verildiği, 17’sine ise işlem yapıldığı öğrenildi. Denetimlerde cezai işlem uygulanan yerlere toplamda 53 bin 550 TL para cezası kesildiği, 1 iş yeri ile ilgili de suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile ilgili otobüs, minibüs, taksi ve öğrenci servisleriyle ilgili ise 766 aracın denetlendiği 6 araç sürücüsüne ise 8 bin 914 TL’lik cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Öteyandan oluşturulan ekiplerle denetimlerin hergün düzenli olarak yapılacağı ifade edildi.

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