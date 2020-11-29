Bingöl’de Covid-19 denetimleri

Bingöl’de Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin denetimleri güvenlik güçlerince sürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerin denetetleniyor.Valilik koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince Pazar yerleri, toplu taşıma, AVM, berberler ve güzellik salonlarında denetim yapan ekipler, tedbirlerin uygulanırken maske, mesafe ve hijyene mutlak uyulması konusunda uyarıyor.

Tedbirlere uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağı bildiren ekipler, denetimleri sık sık yapılacağını da hatırlattı.

