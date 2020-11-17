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Bingöl’de Covid-19 denetimleri sürüyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 17.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Bingöl’de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri uygulama denetimleri sürdüğünü bildiren valilik, tanı konulmuş kişilerin filyasyon ekiplerini doğru bilgilendirmesi konusunda uyardı.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 denetimleri aralıksız bir şekilde sürüyor.

Bingöl’de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri uygulama denetimleri sürdüğünü bildiren valilik, tanı konulmuş kişilerin filyasyon ekiplerini doğru bilgilendirmesi konusunda uyardı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 denetimleri aralıksız bir şekilde sürüyor. Valilik koordinesindeki ekipler, AVM, marketler, mağazalar, pazar yerleri, kalabalık cadde ve sokaklar ile sigara içme yasağı getirilen bölgelerde denetim yapıyor. Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen konuları tek tek hatırlatan ekipler, alınan kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem gerçekleştiriyor.
Denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildiren valilik, özellikle tanı konulmuş kişilerin filyasyon ekiplerini doğru bilgilendirmelerini istedi.
Valilik açıklamasında,"Covid19 tanısı konulmuş kişilerin, temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine doğru ve eksiksiz olarak bildirmeleri gerekmektedir. Lütfen eksik,yanlış bilgi verip, halk sağlığını tehlikeye atmayalım. Bunun cezai bir karşılığı olduğunu da unutmayalım” denildi.

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