Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, çuvalla 9 kilo 982 gram esrar taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küpar Yol Kontrol Noktası yakınlarında elinde çuvalla yürüyen bir kişinin durumundan şüphelendi.

Kaçma girişiminde bulunurken yakalanan şüphelinin çuvalında 9 kilo 982 gram kubar esrar ele geçirildi.



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