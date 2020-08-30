YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı

Bingöl’de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı

BİNGÖL HABERLERİ  | 30.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Bingöl’de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya bloğundan halat inişi gerçekleştirdi.

Bingöl'de Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Bingöl-Erzurum kara yolunun 35. kilometresindeki 40 metre yükseklikteki kayalıklardan halat yardımıyla iniş yaptı.

Kulüp Başkanı Ramazan Küçükhazar, gazetecilere yaptığ açıklamada, milli mücadelenin önemine işaret ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak ve şehitleri anmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Küçükhazar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanda tedbirlere uyarak iniş yapan dağcıların Türk Bayrağı açtığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Bingöl Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:11
Sabah
05:38
Öğle
12:24
İkindi
16:04
Akşam
18:59
Yatsı
20:20

Bingöl Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
Köseoğlu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yıldız Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.