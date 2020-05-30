Bingöl’de dezenfekte çalışmaları

Bingöl Belediyesi tarafından kentte başlatılan dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğü bildirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele sürüyor. Kent merkezindeki tedbirler almaya devam eden belediye ekipleri, kamu, kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, “Dezenfekte çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksi, ilçe ve köy minibüsleri, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Kontrollü sosyal hayatın başladığı bu süreçte tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, rehavete kapılmaması büyük önem taşımaktadır”denildi.

