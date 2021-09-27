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Bingöl'de "Eren-4" operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

27.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de "Eren-4" operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen "Eren-4" operasyonunda 112 bin 400 kök skunk bitkisi, 151 kilogram skunk, 109 kilogram esrar ve bir uzun namlulu silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ekim gerçekleştirildiği ve elde edilecek uyuşturucudan terör örgütüne finans sağlanacağına dair bilgi üzerine ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Ekiplerce 15 noktada yapılan aramada 112 bin 400 kök skunk bitkisi, 151 kilogram skunk, 109 kilogram toz esrar, kalaşnikof, bu silaha ait 16 fişek ile 4 elek ve terazi ele geçirildi.

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