YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor

Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor

29.12.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor

BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl'de başlatılan Eren Kış-6 Operasyonu'nu devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde çetin kış şartlarına rağmen operasyonlar gerçekleştiriyor.

Operasyonlarda ekipler, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Valilik, operasyona ilişkin görüntüler de paylaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyorBingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:25
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:34

Bingöl Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Onur Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Onur Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.