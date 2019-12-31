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  4. Bingöl’de ev yangını

Bingöl’de ev yangını

BİNGÖL HABERLERİ  | 31.12.2019 19:37 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın giriş dairesinde çıktı.

Bingöl’de bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın giriş dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evin içinde yangın çıktı.Yangını fark eden apartman sakinleri , durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti.Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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İkindi
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Bingöl Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Yeni Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
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