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Bingöl’de fidan dikimi

BİNGÖL HABERLERİ  | 01.05.2020 15:53 | Son Güncelleme

Bingöl’de orman işletmeye bağlı ekipler, dikim çalışmaları kapsamında karakol bahçesinde 100 adet Çam, Sedir ve Mazı fidanı toprakla buluşturdu.Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2020 yılı ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

Bingöl’de fidan dikimi

Bingöl’de orman işletmeye bağlı ekipler, dikim çalışmaları kapsamında karakol bahçesinde 100 adet Çam, Sedir ve Mazı fidanı toprakla buluşturdu.
Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2020 yılı ağaçlandırma çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Ekinyolu Jandarma Karakolu’nu orman işletmeye bağlı ekipler, jandarma personeli ile birlikte 100 adet fidan dikimi gerçekleştirdi. Dikilen fidanların çam, sedir ve mazı olduğu kaydededildi.
Karakolda fidan dikimi gerçekleştirildiğini aktaran İl Müdürü İbrahim Börü, “Müdürlüğümüzce 2020 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ekinyolu Jandarma Karakolu bahçesine 100 adet Çam, Sedir ve Mazı fidanı dikimi gerçekleştirildi.Ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyor” dedi.

Bingöl’de fidan dikimi

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Yaşar Eczanesi
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