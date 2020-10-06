Bingöl’de geçtiğimiz ay 266 kişi istihdam edildi

Bingöl’de geçtiğimiz ay 266 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Eylül ayı faaliyetlerini açıkladı. Açıklamada, “83 Kişi özel sektöre ait işyerlerinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiştir, 266 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir, 473 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir, 43 özel sektöre ait işyeri ve ziyaret edilmiştir, 50 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, 163 kişiye İstihdam Garantili Mesleki Eğitim kursları düzenlenmiştir. Ekim ayı içerisinde Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, İşsizlik Sigortası İşlemleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, İşyeri Ziyaretleri ve İşe Yerleştirme hizmetlerimiz ve diğer iş ve işlemlerimiz devam edecektir” denildi.

