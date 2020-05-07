YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de gıda denetimleri sürüyor

Bingöl’de gıda denetimleri sürüyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 07.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Bingöl’de Korona virüs tedbirleri kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetimlerin yoğun olarak devam ettiği bildirildi.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesindeki ekipler, kent genelindeki gıda işletmelerinin denetimlerini sürdürüyor.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Korona virüs (Covid-19) ve Ramazan Ayı nedeniyle şehirde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik günlük denetim yapıyor.

Bingöl’de gıda denetimleri sürüyor

Bingöl’de Korona virüs tedbirleri kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetimlerin yoğun olarak devam ettiği bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesindeki ekipler, kent genelindeki gıda işletmelerinin denetimlerini sürdürüyor.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Korona virüs (Covid-19) ve Ramazan Ayı nedeniyle şehirde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik günlük denetim yapıyor. Denetimlerin süreç geçene kadar yoğun olarak süreceği, ardından da periyodik olarak devam ettirileceği bildirildi.
Özellikle fırın ve marketler başta olmak üzere kentte gıda üretim ile satışı yapan her yerin düzenli olarak denetimden geçtiği, gerekli uyarıların yapıldığı aktaraldı.

Bingöl’de gıda denetimleri sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Bingöl Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:06
Öğle
12:20
İkindi
16:10
Akşam
19:23
Yatsı
20:53

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Arıkan Eczanesi
Merkez
Gülek Torun Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.