Bingöl’de gıda denetimleri sürüyor

Bingöl’de Korona virüs tedbirleri kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetimlerin yoğun olarak devam ettiği bildirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesindeki ekipler, kent genelindeki gıda işletmelerinin denetimlerini sürdürüyor.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Korona virüs (Covid-19) ve Ramazan Ayı nedeniyle şehirde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik günlük denetim yapıyor. Denetimlerin süreç geçene kadar yoğun olarak süreceği, ardından da periyodik olarak devam ettirileceği bildirildi.

Özellikle fırın ve marketler başta olmak üzere kentte gıda üretim ile satışı yapan her yerin düzenli olarak denetimden geçtiği, gerekli uyarıların yapıldığı aktaraldı.



