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Bingöl'de hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi

30.01.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, kamuda çalışan hamile ve engelli personel, kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel, 31 Ocak Pazartesi günü idari izinli olacak.

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