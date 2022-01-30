Bingöl'de hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, kamuda çalışan hamile ve engelli personel, kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel, 31 Ocak Pazartesi günü idari izinli olacak.
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