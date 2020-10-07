YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de hasta, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Bingöl’de hasta, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 07.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Bingöl’de tedavi gören 31 yaşındaki solunum yetmezliği çeken hasta ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Şiyar Güneş (31), solunum yetmezliği çekmeye başladı.

Bingöl’de hasta, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Bingöl’de tedavi gören 31 yaşındaki solunum yetmezliği çeken hasta ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Şiyar Güneş (31), solunum yetmezliği çekmeye başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak,talep edildi. Hastaneden havalimanına getirilen Güneş, gelen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 31 yaşındaki hastamız, yoğun bakım ünitesinde tedavi ihtiyacı gelişmesi üzerine ambulans uçak ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma
Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Bingöl Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:11
İkindi
15:25
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Özgür Fırat Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.