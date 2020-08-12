Bingöl’de hasta ziyaretleri yasaklandı

Bingöl’de Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hastanede yatan hastalar için hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında daha önce Mart ve Nisan aylarında getirilen ziyaretçi yasakları, Haziran ayında kaldırılmış ve tekrardan hastanelerde ziyaretçi kabul edilmeye başlamıştı. Son günlerde Covid-19 kapsamında sıkı tedbirlerin uygulanmaya başlamasıyla alınan kararlar çerçevesinde Bingöl Devlet Hastanesi’nde yeniden ziyaretçi yasağı uygulanmaya başlandı.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere tüm dünyayı saran Covid-19 Pandemisi ile mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir. Mücadelemizin en önemli silahı ise tedbirlerimizdir. Bu kapsamda hastanemizde tedavisi devam eden yatan hastaların hiçbir şekilde ziyaretçi kabulüne müsaade edilmeyecektir. Kendi bakımını yapamayacak durumda olan hastalarımıza da bir kişi refakat edebilecektir. Refakat edecek olan kişilerin de 3 günden önce değişmesine izin verilmeyecektir. Ayrıca MHRS’den randevu almadan muayene kabul edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda bizlere yardımcı olmalarını diliyoruz. Yapmış olduğumuz uygulamalar vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yöneliktir. Pandemi ile mücadelemizde bizlerin yanında olan vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Ve bir kez daha vurguluyoruz ki maskesiz sokağa çıkmayın, sosyal mesafenizi koruyun, hijyen kurallarına uyun. Unutmayın ki hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”denildi.

