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Bingöl’de iki ayrı trafik kazası: 12 yaralı

13.11.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bingöl’de iki ayrı trafik kazası: 12 yaralı

Alınan bilgilere göre ilk kaza, Bingöl-Genç karayolu 49’uncu Tugay Komutanlığı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AP 215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. İkinci kaza ise Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kazaların yaşandığı bölgelere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki kazada yaralanan toplam 12 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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