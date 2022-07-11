Bingöl'de ineğe çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.Y'nin kullandığı 07 GF 375 plakalı otomobil, Muş-Bingöl kara yolunun doğu beton santrali yakınlarında ineğe çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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