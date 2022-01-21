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Bingöl'de JAK timi kayakseverlerin güvenliği için görevlendirildi

21.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de JAK timi kayakseverlerin güvenliği için görevlendirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığının talebiyle, yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Hesarek Kayak Merkezinde görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK timlerini Bingöl Hesarek Kayak Merkezinde görevlendirdi.

Çığ, deprem gibi doğal afetlerde arama, kurtarma faaliyetlerini yürüten, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişi, olumsuz hava ve arazi koşullarında yaralıların tahliye edilmesini sağlayan, doğa sporları yapılan ormanlık bölgelerde önleyici kolluk faaliyetleri icra eden JAK timleri, 2021 yılında görev yaptığı Hesarek Kayak Merkezinde 95 yaralanma, 316 pistte mahsur kalma, 2 yolda mahsur kalma ve 1 yamaç paraşütünün telesiyejde mahsur kalması olayına müdahale etti.

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