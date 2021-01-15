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Bingöl’de kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı

15.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl genelinde kar yağışı nedeniyle 45 köy ulaşıma kapandı.Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı yüksek kesimli yerlerde etkisini gösterdi.

Bingöl genelinde kar yağışı nedeniyle 45 köy ulaşıma kapandı.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı yüksek kesimli yerlerde etkisini gösterdi. Dün gece kentte etkili olan kar nedeniyle 20’si Karlıova ilçesinde olmak üzere toplamda 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye yaklaştığı bildirildi.
Valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün oluşturduğu "Karla Mücadele" ekipleri ise sahada çalışmaya başladı. Kapalı olan 45 köy yolunun kısa sürede açılması için ekiplerin sürekli görevde olacağı belirtildi.

Bingöl’de kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı

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