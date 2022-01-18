Bingöl'de kar nedeniyle eğitim 1 gün ara verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı.

Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda tuzlaması çalışması yapıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

- Eğitime 1 gün ara

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve

olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

