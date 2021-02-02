Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 13 köye ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinin bazı noktalarında etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle kent genelinde 13 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Karlıova ilçesinde de bir hafta süren yağışın ardından hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken karlar düşmeye başladı. İlçede, bir iş yerinin çatısında biriken karların düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

