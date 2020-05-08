Bingöl'de karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Verilen hizmetlerle kendilerini evinde gibi hissettiklerini aktaran Bahalı, "Buradan çok memnunuz, bizimle çok ilgilendiler. Sevdik buraları, inşallah ileride tekrar geleceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Karadağ'dan Bingöl'e getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı.

Özlem Altun da evine ve ailesine kavuşuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hizmetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Bekir Yılmaz ise verilen hizmetlerin iyi olduğunu ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını anlatarak, "Allah'a şükür sağlık sıhhatimiz yerinde. Testlerimiz alındı, ateşlerimiz ölçüldü, çok şükür herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Şimdi gidiyoruz. Bingöl halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Yılmaz, verilen hizmetlerden dolayı ilgililere teşekkür etti.

