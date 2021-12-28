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Bingöl'de kışın başıboş bırakılan atların hali yürek burkuyor

28.12.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçerlerin geride bıraktığı atlar, soğuk havada aç kalma ve donma, yaban hayvanlarının saldırısına uğrama gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılan atlar, kar ve soğuk nedeniyle zor günler geçiriyor.

Yaz aylarında Karlıova'daki yaylalarda konaklayan göçerlerin ulaşım aracı olarak kullandığı, beraberlerinde götürmeyerek geride bıraktığı atlar, çetin kış koşullarında adeta kaderlerine terk ediliyor.

Olumsuz hava koşullarında aç kalan atların bazıları donma tehlikesi geçirirken bazıları ise yaban hayvanlarının saldırısına uğruyor.

Atlar kimi zaman kazalara neden olurken, çoğu zaman da araçların çarpması sonucu hayatını kaybediyor.

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, gazetecilere, ilçede çetin kış koşullarında sahipsiz atların sayısının arttığını belirterek, "Atlar yollara çıkıp ciddi kazalara sebebiyet veriyor." dedi.

Hayvan sahiplerine atlara sahip çıkmaları çağrısında bulunan Bingöl, yazın ulaşımda kullanılan atların kış aylarında başıboş bırakılmaması gerektiğini söyledi.

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