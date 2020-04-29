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Bingöl’de Korona virüs denetimleri

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.04.2020 13:29 | Son Güncelleme

Bingöl’de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve gıda işletmelerinin denetiminin düzenli olarak yapıldığı bildirildi.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Korona virüs (Covid-19) ile mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor.Bu kapsamda kentte valilik koordinesinde İl Emniyet, Ticaret , Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye zabıta amirliğine bağlı personellerden oluşan ekip şehir merkezindeki toplu taşıma araçlarını tek tek kontrol edip, tüm market ile fırınları da denetliyor.

Bingöl’de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve gıda işletmelerinin denetiminin düzenli olarak yapıldığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Korona virüs (Covid-19) ile mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor.Bu kapsamda kentte valilik koordinesinde İl Emniyet, Ticaret , Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye zabıta amirliğine bağlı personellerden oluşan ekip şehir merkezindeki toplu taşıma araçlarını tek tek kontrol edip, tüm market ile fırınları da denetliyor. Toplum taşıma araçlarında özellikle sosyal mesafe kuralına göre yolcu sayısına dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunan ekipler, işletmelerde de ise hijyene dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı.

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Derman Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
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