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Bingöl’de korona virüsüne karşı sıkı denetim

BİNGÖL HABERLERİ  | 21.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bingöl’de Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri,korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 452 işletmeyi denetledi,uyarılarda bulundu.Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin arttırıldığı belirtildi.Açıklamada, “Kent genelinde faaliyet gösteren fırın, simit satış noktaları, et ürünleri, tatlı satış noktaları ile marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında hijyen kuralları ve ekmek gramajları incelendi.

Bingöl’de Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri,korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 452 işletmeyi denetledi,uyarılarda bulundu.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin arttırıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Kent genelinde faaliyet gösteren fırın, simit satış noktaları, et ürünleri, tatlı satış noktaları ile marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında hijyen kuralları ve ekmek gramajları incelendi. Fırın işletme sahipleri ve çalışanlar koronavirüs salgınına karşı bilgilendirilerek, hijyen kurallarına titizlikle riayet etmeleri istendi. Vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı marketlerde sıkı bir şekilde denetlenerek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu fiyat etiketi hükümlerine uyulması gerektiği vurgulandı” denildi.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ile geçici süreliğine ticari faaliyetleri durdurulan işletmelerin denetlendiği de kaydedilen açıklamada, “Özellikle kahvehane, kafeterya, kıraathane, nişan-düğün salonu, internet kafe, sinema salonları, spor salonları gibi mekanlar denetlendi. Kontrollerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanların büyük bölümünün yasağı uyduğu görülürken, açık olduğu tespit edilen işletmeler kapatılarak, iş yeri sahipleri hakkında tutanak tutuldu.Kısa sürede 452 noktada denetimler gerçekleştirildi.Vatandaşlardan gelen her ihbar dikkate alarak, ani denetimlerle hijyen ve fiyat kontrolü sağlanıyor. Yine belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye devam eden lokanta ve restaurantların kurallara uygun şekilde hizmet verip vermedikleri düzenli bir şekilde kontrol ediliyor. Korona virüs ile mücadele döneminde tüm ekipleriyle sahada olan zabıta teşkilatı, halkın sağlık ve esenliği adına 7/24 esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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